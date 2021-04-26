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أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم أداء الزكاة عن البضائع التي تعرضت للكساد أو التكدس. وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “الجواف الكافي” على قناة “المجد”، إن الزكاة واجبة سواءً كانت البضائع كاسدة أو متكدسة أو تعرضت للخسارة. ونوه إلى وجوب تحديد قيمة البضائع جملة ومن ثم يتم إخراج الزكاة، مبيناً أن الوعاء الزكوي الذي يتم جمعه في تلك الحالة يُقسم على رقم 40. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر هل يجب أداء الزكاة عن البضائع الفاسدة؟.. الشيخ “الماجد” يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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