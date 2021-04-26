“الصحة”: مرضى السكري الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن مرضى السكري من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا. ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا لحماية أنفسهم وعائلتهم. Source almnatiq





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