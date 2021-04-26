متى يمكن للمحصن مخالطة من تلقوا اللقاح دون كمامة؟

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قدم مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة تحديثات خاصة بالتعامل مع مستكملي التحصينات للقاح كورونا بالتوافق مع التوصيات المحدثة للجنة الوطنية للأمراض المعدية.
المحصنون:
وعرفت الوزارة مستكملي التحصينات بأنهم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين أو أمضوا أسبوعًا واحدًا للقاح معتمد ذي جرعة واحدة أو من أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.
المخالطة:
وأكدت الصحة أن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة مستكملي التحصينات الآخرين دون الحاجة إلى ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد، في حين ينبغي عليهم الالتزام بذلك عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند تواجدهم في الأماكن العامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم الحاجة لإجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا.
الممارسون الصحيون:
أما بالنسبة إلى الممارسين الصحيين، فأوضحت الوزارة أنه يجب التزامهم بالإجراءات الاحترازية عند تواجدهم في المنشآت الصحية مع قيامهم بإجراء فحص مخبري عند ظهور أي أعراض مرضية مشابهة لأعراض كورونا بغض النظر عن وجود مخالطة من عدمها.
كما أنه ينبغي على الممارس الامتناع عن العمل في حال مخالطته لحالة مصابة وظهور أعراض للمرض مع ضرورة إجراء فحص مخبري في فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام.
Source almowaten
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