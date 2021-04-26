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كشف سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، عن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مصدرها لبنان خلال الـ6 سنوات الماضية.
وقال بخاري، إن إجمالي ما تم ضبطه في المملكة خلال الست سنوات الماضية من المواد المخدرة التي مصدرها لبنان بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش.
وأضاف بخاري أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس المملكة وحدها.
وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من أمس (الأحد)، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات، التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر كافية لإغراق الوطن العربي.. سفير المملكة ببيروت يكشف عن كمية المواد المخدرة القادمة من لبنان خلال 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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