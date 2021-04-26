تنبيه: أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى العاشرة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه كلًا من المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .

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