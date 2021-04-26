الحصيني عن طقس الإثنين: أمطار متفاوتة على 9 مناطق

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة على بعض المناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء متفرقة من مناطق: مكة المكرمة والقصيم ونجران وشرق الشمالية وحائل ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها، وغرب منطقة الرياض، مشيرًا إلى هبوب رياح مثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والرياض.

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