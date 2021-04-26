وزير الموارد البشرية: سنواصل دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكراً لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم".

وأضاف الوزير: “كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر”.