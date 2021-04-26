السعودية اليوم / مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا الإندونيسية



جاكرتا 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

قتل متمردون انفصاليون اليوم، رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية جنرال جوستي بوتو داني كاريا.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية واوان هاري بوروانتو، إن البريجيدير جنرال جوستي تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس، بعد مقتل مدنيين هناك في الآونة الأخيرة.

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11:56ت م

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