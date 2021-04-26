السعودية اليوم / 12083 مستفيداً من مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف



الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

قدّم مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف خدماته لـ 12083 مستفيداً في جميع التخصصات خلال الربع الأول من العام 2021م، حيث بلغ متوسط مراجعي المركز 183 مراجعاً في اليوم الواحد في مختلف العيادات.

وأوضحت صحة الطائف أنه راجع عيادة جراحة الوجه والفكين 2679 مراجعاً، و846 مراجعاً لعيادة جراحة اللثة، فيما راجع 2558 عيادة التركيبات، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 1329 مراجعاً، إضافة إلى استفادة 1471 طفلاً من عيادة طب أسنان الأطفال، وتعامل قسم صحة الفم والأسنان مع 1871 حالة, كما تم إجراء 10650 فحصاً إشعاعياً.

يذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف يُعد من المراكز المتخصصة المجهزة على أحدث المستويات, ويضم كوادر مؤهلة في التخصصات الدقيقة, ويقوم باستقبال الإحالات من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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11:53ت م

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