السعودية اليوم / إيقاف حركة السفر بين ‎السودان والهند



الخرطوم 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

قررت سلطة الطيران المدني في السودان بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية إيقاف جميع حركة الركاب بين ‎السودان والهند ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى 27 مايو المقبل، عدا السودانيين شرط حصولهم على شهادة سلبية للكرونا (RT-PCR) سارية خلال 72 ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، ‏مع التزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

ووجه القرار جميع الشركات الناقلة الالتزام بالإخطار المسبق 24 ساعة قبل الوصول بأسماء وعدد السودانيين العائدين.

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11:53ت م

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