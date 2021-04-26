السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تؤكد أهمية دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار في ظل جائحة كورونا



القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أهمية دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار لمواصلة القدرة على العيش وإنقاذ الإنسان من خلال القضاء على الفقر ودعم التنمية بكافة أشكالها، خاصة بعد تأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرًا بالغًا بجائحة فيروس

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق اليوم: "إن هناك دور محوري تلعبه الملكية الفكرية في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومساعدتهم على بناء مشروعات أقوى وأكثر قدرة على التنافس في كافة بلدان العالم ولا سيما البلدان الأقل نمواً".

وأشادت بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومات العربية للنهوض بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والاختراع وتدريب الشباب وتوظيف جميع أدوات الملكية الفكرية بوصفها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم بشكل رئيس في نمو تلك المشروعات وتطورها.

وأشارت إلى اعتزازها بالشراكة بينها وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما منذ عام 2000م، وحرصها على الاستمرار قُدمًا في نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية ونشر أفضل التجارب والممارسات الناجحة وكذلك الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوّهت الجامعة العربية في بيانها إلى استعدادها التام على الاستمرار في تنسيق التعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح المنطقة العربية.

// انتهى //

11:51ت م

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القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسأكدت جامعة الدول العربية أهمية دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار لمواصلة القدرة على العيش وإنقاذ الإنسان من خلال القضاء على الفقر ودعم التنمية بكافة أشكالها، خاصة بعد تأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرًا بالغًا بجائحة فيروس كورونا وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق اليوم: "إن هناك دور محوري تلعبه الملكية الفكرية في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومساعدتهم على بناء مشروعات أقوى وأكثر قدرة على التنافس في كافة بلدان العالم ولا سيما البلدان الأقل نمواً".وأشادت بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومات العربية للنهوض بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والاختراع وتدريب الشباب وتوظيف جميع أدوات الملكية الفكرية بوصفها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم بشكل رئيس في نمو تلك المشروعات وتطورها.وأشارت إلى اعتزازها بالشراكة بينها وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما منذ عام 2000م، وحرصها على الاستمرار قُدمًا في نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية ونشر أفضل التجارب والممارسات الناجحة وكذلك الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ونوّهت الجامعة العربية في بيانها إلى استعدادها التام على الاستمرار في تنسيق التعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح المنطقة العربية.// انتهى //11:51ت م0047

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