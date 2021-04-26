السعودية اليوم / أمين جدة يُدشّن حملة "ممتثل" لتعزيز سلوك القدوة المجتمعية



جدة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

دشن معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس، مبادرة "ممتثل" على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من

وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

// انتهى //

11:49ت م

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جدة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسدشن معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس، مبادرة "ممتثل" على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مجمعي العرب والردسي بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الشؤون الصحية وشرطة جدة.وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.// انتهى //11:49ت م0046

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