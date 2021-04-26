السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا



بكين 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 90599، والمتعافين إلى 85652 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635.

// انتهى //

11:38ت م

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بكين 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي وفاة.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 90599، والمتعافين إلى 85652 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635.// انتهى //11:38ت م0044

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