السعودية اليوم / 2377 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2377 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 974418 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24024 وفاة.

// انتهى //

11:33ت م

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بروكسل 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 34 وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 974418 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24024 وفاة.// انتهى //11:33ت م0042

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