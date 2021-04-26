

جيزان 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تمكنت - بفضل الله - من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش المخدر، وقد جرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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11:28ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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