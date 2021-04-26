السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير



أبهـــا 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطارا رعدية من متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد والسيول ، على مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً .

// انتهى //

11:22ت م

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