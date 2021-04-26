شكرا لقرائتكم خبر عن ‏توزيع السلسلة الرمضانية "غرس" على الأطفال بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية، مبادرتها التي تسعى من خلالها إلى التنوع في الطرح لمختلف الفئات العمرية، إذ نفذت مؤخرًا وحدة (القاصدة الصغيرة) مبادرة كتيب (غرس) السلسلة الرمضانية (٢) التي أفادت بشأنها الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي.

وأضحت مديرة الوحدة، جمعة بنت سعد الغامدي، أن المبادرة تستهدف الأطفال من فئة القاصدات لبيت الله الحرام، حيث تُقدم المبادرة كتيب بعنوان: (غرس) السلسلة الرمضانية (٢)، الذي يعمل على تزويد الطفلة بالمعارف الدينية، والآداب الإسلامية مع بيان أهمية هذا الشهرالفضيل، بالإضافة إلى تعليمهن فضل ليلة القدر وكيفية اغتنام العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك.