الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

شاهد.. أول بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 45 عاماً

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة “ذكريات”، التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون، مقطع فيديو أبرزت من خلاله أول نقل تليفزيوني مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 45 عاماً، وتحديدًا في أواخر شهر رمضان من عام 1397هـ.

أول بث تليفزيوني لصلاة التراويح

وشهد أول بث تليفزيوني لصلاة التراويح من الحرم المكي توثيق الجموع الغفيرة من المصلين، وهي تؤدي الصلاة في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، ويصدح صوت إمام الحرم الراحل الشيخ محمد السبيّل.

نقل صلاة التراويح بشكل كامل

وبدأ التليفزيون في أول بث مباشر لصلاة التراويح وختمة القرآن في أواخر شهر رمضان من عام 1397هـ، ولاحقًا في عام 1400هـ بدأ التليفزيون ينقل صلاة التراويح في شهر رمضان بشكل كامل.

وكان التليفزيون السعودي قبل ذلك الوقت يكتفي في أثناء صلاة التراويح بوقف برامجه، ووضع صورة ثابتة مكتوب عليها “نتوقف لأداء الصلاة”.



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