المسند: الحالة المطرية الرمضانية مستمرة على 9 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الرابع، متوقعًا أن تؤثر اليوم الاثنين على أجزاء من 9 مناطق في المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “إن الأجزاء المتأثرة بهذه الحالة هي مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، والقصيم وحائل وشمالي وغربي منطقة الرياض، وربما رفحاء وما حولها”.

سحب ركامية

ولفت إلى أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير الغبار، متوقعًا أن تكون الرياح غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.

موعد اكتمال القمر بدراً

وأبان أن موعد اكتمال القمر بدرًا هو صباح غدٍ الثلاثاء في الساعة 06:31 صباحًا، مضيفًا أن البعض يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر، لكن هذا ليس صحيحًا.

وأشار إلى أن الصحيح هو أن اكتمال القمر بدراً، قد يكون ليلة أو يوم 14 من الشهر، وقد يكون ليلة أو يوم 15، والأمر يختلف من شهر لآخر وفقاً لطول الشهر القمري (29 أو 30 يوماً).



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