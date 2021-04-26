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حقوق الإنسان توضح الحقوق الأخلاقية لـ العامل لدى صاحب العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت هيئة حقوق الإنسان السلوكيات والحقوق الأخلاقية للعامل لدى صاحب العمل في مختلف المنشآت والمؤسسات.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان على اتباع مبدأ المساواة بين العاملين بطريقة نزيهة ودون تمييز ضمن حقوق العامل المتعلقة بأخلاقيات العمل.
كما أكدت على الحقوق التالية :
1- توفير فرص التدريب المناسبة لتحسين فرص تطوير العامل
2- إعطاء فرص للنقاش وحرية الرأي .
3- كفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى .
4- معاملة العمال بعدالة وإنصاف .
5- تشجيع روح المبادرة والابتكار .
6- توفير بيئة مناسبة ومحفزة .
7- عدم استغلال المعلومات الشخصية .
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