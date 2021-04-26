وأكدت هيئة حقوق الإنسان على اتباع مبدأ المساواة بين العاملين بطريقة نزيهة ودون تمييز ضمن حقوق العامل المتعلقة بأخلاقيات العمل.

أوضحت هيئة حقوق الإنسان السلوكيات والحقوق الأخلاقية للعامل لدى صاحب العمل في مختلف المنشآت والمؤسسات.

شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان توضح الحقوق الأخلاقية لـ العامل لدى صاحب العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية