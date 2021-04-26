- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على معظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على معظم المناطق
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،حائل ، تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساءا شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
شارك الخبر
شارك الخبر