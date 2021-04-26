شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «مطعم وكوفي شوب» خالفا الاحترازات غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، عن إغلاق مطعم وكوفي شوب بعد رصد مخالفات احترازية، تمثلت بعدم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات، وعدم ارتداء الكمامه بالشكل الصحيح.

وأكدت إدارة صحة البيئة، استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من امتثال المنشآت الغذائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة للتعليمات، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشآت المخالفة.