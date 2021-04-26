شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنون يؤيدون فرض عقوبة رادعة للمحلات التي تبيع الدخان للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عدد من المواطنين والمواطنات على أهمية وجودة عقوبة رادعة للمحال التي تبيع التبغ للأطفال.

وأيد المواطنون على ضرورة فرض عقوبات مشددة، مشيرين إلى أنه في حال لم تكن هناك عقوبة سيستمر الأمر.

واقترح مواطن أن تتمثل العقوبة في غرامة تحددها الجهات المختصة، قائلا: "الكل صار يخاف من الغرامة"، فيما أشارت مواطنة إلى أنه يمكن تخصيص رقم للإبلاغ عن المحال التي تبيع الدخان ومشتقاته للأطفال داخل الأحياء السكنية.