حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد الى منطقة حائل. كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال للمملكة. كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال للمملكة.





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