السعودية اليوم / 4 وفيات و500 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 500 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 119.387 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.817 حالة وفاة.

// انتهى //

05:22ت م

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سيئول 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 119.387 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.817 حالة وفاة.// انتهى //05:22ت م0029

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