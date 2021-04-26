شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة قصيدة غازي القصيبي التي أفقدته منصبه كسفير المملكة بلندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، قصة قصيدة وزير العمل الراحل غازي القصيبي، التي أفقدته منصبه كسفير للمملكة في لندن.

وقال القاضي خلال برنامج "الليوان": "القصيبي كان لديه حس النقد بالقصيدة، وانتقد القيادة الفلسطينية وانتقد وقوف الغرب مع إسرائيل".

وأضاف: "الحكومة البريطانية لم ترض عن القصيدة، ما ترتب عليه فقد منصبه كسفير في لندن وعاد إلى المملكة جراء هذه القصيدة، وتولى وزارات العمل، والمياه، والكهرباء".

واعتبر القاضي أن عودة القصيبي للمملكة كانت خيرًا له وللوطن قائلا: "نحن نريده ببلدنا لتكون خدمته أشمل".