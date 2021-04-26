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الحربي: أمطار ونشاط للسحب على أنحاء متفرقة من المملكة.. الإثنين

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الرياض - محمد عبدالله - تتصاعد على المرتفعات

توقّع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي أن تشهد الفترة المقبلة سحبًا ممطرة مع استمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من المملكة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ستستمر الحالة الجوية -بأمر الله- في تصاعدها على المرتفعات وتهامة في الجنوب الغربي والغربي.

وأضاف الحربي: متوقع مع يوم غد الإثنين، نشاط سحب ممطرة على أجزاء من القصيم ومنطقة الرياض خاصة الغربية منها، واستمرار الأمطار على شمال وشرق مرتفعات الطائف، وصولاً إلى شرق المدينة بحول الله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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