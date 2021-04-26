صحة الرياض: إقبال كبير على مراكز لقاح فايزر.. وتدعو للتسجيل بتطبيق صحتي

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في محافظات الخرج والمجمعة والدوادمي.

وأعلنت "صحة الرياض" ، أن مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية صباحاً، مشيرة إلى أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت "صحة الرياض" الجميع إلى سرعة الحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.