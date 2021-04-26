الارشيف / اخبار السعوديه

ولي العهد على التلفزيون الرسمي غدًا بمناسبة مرور 5 سنوات لإطلاق رؤية المملكة 2030

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تُبث الساعة الـ11 مساء ..

يحل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضيفًا على التلفزيون الرسمي بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030.

وقال الحساب الرسمي لـ«رؤية السعودية 2030»: «ترقبوا غدًا مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق #رؤية_السعودية_2030. المقابلة تُبث الساعة الـ11 مساء الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية».

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا