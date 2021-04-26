ولي العهد على التلفزيون الرسمي غدًا بمناسبة مرور 5 سنوات لإطلاق رؤية المملكة 2030

الرياض - محمد عبدالله - تُبث الساعة الـ11 مساء ..
يحل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضيفًا على التلفزيون الرسمي بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية2030.
وقال الحساب الرسمي لـ«رؤية السعودية 2030»: «ترقبوا غدًا مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق #رؤية_السعودية_2030. المقابلة تُبث الساعة الـ11 مساء الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية».