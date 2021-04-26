فتح مواقف أمانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية

أتاحت أمانة المنطقة الشرقية استخدام مواقف مبنى الأمانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وجّه بوضع حلول عاجلة؛ لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين، تسهيلًا وتيسيرًا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات، وتخفيف حدة الازدحام، التي يشهدها السوق بعد أعمال التحسينات والتطوير الأخيرة.

وبين أن الأمانة فتحت مواقف مبنى الأمانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين، نظرًا لقرب مبنى الأمانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية، وذلك للتسهيل على المتسوقين وتوفير مواقف خاصة بهم إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق، والمتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة في مواقف السيارات وفتحها للمتسوقين في أقرب وقت ممكن، وذلك نظرًا لما يشهده السوق حاليًا من إقبال للمتسوقين للتسوق والشراء خلال شهر رمضان .