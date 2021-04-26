6 مناطق تطالها الحالة المطرية

وصاحب تأثيرات الأمطار في منطقة عسير نشاط في الرياح السطحية، وضعف في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.
ونبه المركز الوطني للأرصاد من فرص تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم. وأشار تقرير للمركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
محافظات ومدن تأثرت بأمطار عسير
أبها
أحد رفيدة
بللحمر
المجاردة
النماص
بارق
بلقرن
تنومة
خميس مشيط
رجال ألمع
(تصوير: رشود الحارثي)
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