‫تركي بن طلال‬ لمنسوبي إمارة عسير: من يعمل بإخلاص سيجد له العز والمعزة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أكد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واستشعار الدور المناط بموظفي إمارة منطقة عسير، وتنفيذ التوجيهات بدقة والعمل بإتقان بالتكامل مع كافة القطاعات الأخرى بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.

تحمل المسؤولية:

وأشار ‫الأمير تركي بن طلال خلال كلمته مساء أمس الأحد في لقاء منسوبي إمارة منطقة عسير بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين وعدد من المحافظين ومديري الإدارات والأقسام من منسوبي الإمارة على مائدة الإفطار الرمضاني المعدة بالصالة الملكية بالخالدية، إلى عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يمثل دور مقام الإمارة والمتمثلة في روح المبادرة وتحمل المسؤولية والعمل على قضاء حوائج الناس، اقتداءً بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأكيدًا لما سار عليه نهج قادة هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك المؤسس.

تحقيق سير العدالة:

وحث أمير منطقة عسير في ختام كلمته كافة الحضور على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بإتقان، والمبادرة بتسهيل كل ما يتعلق بالمستفيدين، والتأكد من تحقيق سير العدالة وشمول التنمية في المنطقة، وتلقي احتياجات واستدعاءات المواطنين والمقيمين والنظر في أمورهم والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، مؤكدًا أن كل مخلص ومجتهد في عمله لن يجد سوى العز والمعزة في كل متابعات الخليج 365 وذلك برصد إنجازاته ومبادراته وتذليل جميع التحديات التي تواجهه وتتويجه على منصات التكريم.

عقب ذلك شهد اللقاء عددًا من المداخلات التي رفع من خلالها المشاركون عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير لحرصهم الدائم على ما يخدم متابعات الخليج 365 والمقيم في كافة اتجاهات الوطن.

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