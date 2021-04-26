السعودية اليوم / مصر تسجل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 953 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 222.523 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.049 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167.024 حالة .

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القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 953 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و51 وفاة .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 222.523 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.049 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167.024 حالة .// انتهى //03:24ت م0024

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