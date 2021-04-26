السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تسفر عن القبض على مواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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