

الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

حصل مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف على شهادة الاعتماد الأكاديمي الكامل من الهيئة الأمريكية لاعتماد مؤسسات وبرامج اللغة الإنجليزية CEA الرائدة والتي تتوافق مع معاييره، وهو معتمد من قبل لجنة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية للفترة من أبريل 2021 حتى أبريل 2026 وذلك لمدة خمس سنوات.

من جانب آخر أعلنت الجامعة سير الاختبارات الإلكترونية للأسبوع الأول والثاني من أداء عملية سير الاختبارات النهائية الإلكترونية.

// انتهى //

02:02ت م

0018





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الطائف تحصل على الاعتماد الأكاديمي للغة الإنجليزية وتعلن سير الاختبارات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.