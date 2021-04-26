السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ 30 ألف جولة رقابية وإغلاق 37 منشأة مخالفة



الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أغلقت أمانة محافظة الطائف منذ بداية الشهر الفضيل وحتى اليوم الـ10 من رمضان 37 منشأة تجارية مخالفة لتدابير الاحترازية والوقائية لفيروس

ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة أكثر من 30 ألف جولة رقابية ميدانية خلال الشهر الفضيل، وذلك بزيارة 14 ألف منشأة تقريباً، لمتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ كسوق الخضار والفواكه بالهدا والمطاعم والمحال التجارية.

وتضمنت الجولات إصدار 1654 مخالفة للاشتراطات الصحية، و 206 للإجراءات الاحترازية، وتعقيم أكثر من 5 آلاف منشأة تجارية.

// انتهى //

02:01ت م

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الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة الطائف منذ بداية الشهر الفضيل وحتى اليوم الـ10 من رمضان 37 منشأة تجارية مخالفة لتدابير الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة أكثر من 30 ألف جولة رقابية ميدانية خلال الشهر الفضيل، وذلك بزيارة 14 ألف منشأة تقريباً، لمتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ كسوق الخضار والفواكه بالهدا والمطاعم والمحال التجارية.وتضمنت الجولات إصدار 1654 مخالفة للاشتراطات الصحية، و 206 للإجراءات الاحترازية، وتعقيم أكثر من 5 آلاف منشأة تجارية.// انتهى //02:01ت م0017

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