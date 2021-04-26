السعودية اليوم / فريق مختص للإشراف على متابعة الإنارة الخارجية بالمسجد الحرام وصيانتها



مكة المكرمة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بمتابعة مستمرة للإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام , عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات .

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الإدارة تقوم بمتابعة تغطية الإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام من خلال 10 أعمدة بسطح التوسعة

وأكد السلمي أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين .

// انتهى //

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مكة المكرمة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بمتابعة مستمرة للإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام , عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات .وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الإدارة تقوم بمتابعة تغطية الإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام من خلال 10 أعمدة بسطح التوسعة السعودية الثانية وبالساحة الغربية بإجمالي 100 كشاف 2000 واط، وكذلك 13 عاموداً بسطح المسعى وبالساحة الشرقية بإجمالي 70 كشاف 2000 واط ، ويُتحكم بها عن طريق الباكس، وتُعمل الصيانة اللازمة بشكل دوري، وتتوزع على الساحات والأسطح بالحرم المكي الشريف .وأكد السلمي أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين .// انتهى //02:00ت م0015

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