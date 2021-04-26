شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: ضرورة تسهيل إجراءات تأسيس «شركات الطوافة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقود التأسيس بشركات الطوافة كافة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع درجة الشفافية والحوكمة في منظومة أعمال الحج وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال تفقده، أمس، مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك للوقوف على عمليات توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وتوثيقها، والاطلاع على سير العمل في عملية استقبال المساهمين والمساهمات لمقر المؤسسات في مكة المكرمة، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية.

وكانت مؤسسات الطوافة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إتاحة التوقيع على عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف إلكترونياً، من خلال روابط إلكترونية لعموم المساهمين والمساهمات، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1442هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 16 / 09 / 1442هـ وعلى مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى إتاحة التوقيع الحضوري لمن يرغب وفق التدابير والإجراءات الاحترازية خلال أيام العمل الرسمي من الساعة 11 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل، مع ضرورة حجز موعد للحضور عبر رابط المؤسسة.