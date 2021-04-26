شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مروجي مخدرات عبر «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات".

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، وذلك لقيامهما بترويج مواد مخدرة من خلال (سناب شات)، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.