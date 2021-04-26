شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للتقويم والاعتماد المدرسي مع الهيئة الملكية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» أمس اتفاقية تعاون مع إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعت بحضور رئيس الهيئة د. حسام زمان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي، بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، ضمن الاتفاقيات التي وقّعتها «هيئة تقويم التعليم» مؤخرًا مع 21 شركة أهلية وعالمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويُعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الخاص في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس.