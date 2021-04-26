شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مقعد و360 برنامجا بـ «التدريب التقني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعة على 360 برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الاستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.

وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية، منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الأساسية المرتبطة بالعملية التدريبية, كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواء على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدة أسلوب التدريب عن بُعد في برامجها التدريبية لهذا العام.