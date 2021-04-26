شكرا لقرائتكم خبر عن 26 طن سلال غذائية رمضانية من مركز الملك سلمان للمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 26 طنًا و750 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.500 فرد.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال عام 1442هـ.

كما واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات، أمس الأول، 284 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 78 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 38 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 68 مريضًا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 33 مريضًا، وراجع 15 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 11 مريضًا في عيادة الأذن والأنف، وتم عمل 68 تحليلًا لـ 19 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 37 صورة أشعة لـ 22 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 177 وصفة طبية.