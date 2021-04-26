شكرا لقرائتكم خبر عن 15640 مستفيدا من السلال الغذائية بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة في الأردن، حيث جرى توزيع 3.128 سلة غذائية في محافظات عمّان، مادبا، عجلون، المفرق، إربد، الزرقاء، استفاد منها 15.640 فردًا بواقع 3.128 أسرة.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافها، والتي تلبّي احتياج الأسرة طيلة أيام الشهر الفضيل.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.