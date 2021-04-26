شكرا لقرائتكم خبر عن القادم أجمل بإذن الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - البعض منا يكون لديه قصر نظر للحياة ونظرة تشاؤمية أو سوداوية فينظر لها من الجانب الشخصي لديه، وذلك يكون نتيجة ضغوطات أو تصادمات وتراكمات زادت حدتها على مر السنوات وأكثر ما تؤثر هذه النظرة في الأشخاص الذين لا يتسمون بصفة البوح عما بداخلهم من مشاعر سلبية كالحزن أو الألم أو الفراق وكتم الغيظ وعدم الإفصاح عن همومه ومشاكله، فبذلك لا يتم التفريغ الوجداني فنراهم متضجرين مستائين غير راضين عن أنفسهم.

كيف نغيّر نظرتهم تلك؟ بأن نبدأ بالاهتمام بإدارة عقولنا وحياتنا بشكل واعٍ من أجل تحقيق التكيف ضمن نطاق المجتمع الذي نتعايش فيه، وذلك بأن نفكر ونخطط لحياتنا بدلًا من أن تكون ردود أفعال فقط، بحيث يتم التركيز على الأفكار والمشاعر الإيجابية المليئة بالتفاؤل والأمل والسعادة والرضا بالذات.

فما هو التفاؤل، هو عبارة عن النظرة المستقبلية لحياة أفضل ولتحقيق الأحلام والآمال بشكل إيجابي والتفاؤل هو نظير التشاؤم، «فالقادم أجمل بإذن الله»، لو أن كل شخص منا استخدم هذه العبارة في حياته اليومية فإنها سوف تنعكس على حياته بشكل أجمل لما تحتويه الكلمة من الثقة في الله «عز وجل» وحسن الظن به كما ذكر في حديثه القدسي «أنا عند ظن عبدي بي».. فاجعلوا حياتكم مليئة بالتفاؤل والأمل شعارها «القادم أجمل بإذن الله».

أخصائية اجتماعية