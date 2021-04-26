شكرا لقرائتكم خبر عن القادم أجمل بإذن الله والان نبدء بالتفاصيل
كيف نغيّر نظرتهم تلك؟ بأن نبدأ بالاهتمام بإدارة عقولنا وحياتنا بشكل واعٍ من أجل تحقيق التكيف ضمن نطاق المجتمع الذي نتعايش فيه، وذلك بأن نفكر ونخطط لحياتنا بدلًا من أن تكون ردود أفعال فقط، بحيث يتم التركيز على الأفكار والمشاعر الإيجابية المليئة بالتفاؤل والأمل والسعادة والرضا بالذات.
فما هو التفاؤل، هو عبارة عن النظرة المستقبلية لحياة أفضل ولتحقيق الأحلام والآمال بشكل إيجابي والتفاؤل هو نظير التشاؤم، «فالقادم أجمل بإذن الله»، لو أن كل شخص منا استخدم هذه العبارة في حياته اليومية فإنها سوف تنعكس على حياته بشكل أجمل لما تحتويه الكلمة من الثقة في الله «عز وجل» وحسن الظن به كما ذكر في حديثه القدسي «أنا عند ظن عبدي بي».. فاجعلوا حياتكم مليئة بالتفاؤل والأمل شعارها «القادم أجمل بإذن الله».
أخصائية اجتماعية