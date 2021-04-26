شكرا لقرائتكم خبر عن فطائر التوست.. أصناف متعددة على مائدة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فطائر التوست من أطباق مائدة شهر رمضان، وتُصنع بأشكال متنوعة، وذات قيمة غذائية، وتحشى بحسب الرغبة، وتعدها سيدات المائدة إما بحشوة الدجاج، أو اللحم، أو الجبن، أو الخضار، وغير ذلك بحسب الشيف ومُعد هذا الطبق المتواجد في المطبخ.

يبدأ إعداد الطبق بتجهيز التوست «البريد أو الخبز»، يفرم ونقطع البصل قِطعًا صغيرة جدا، ويقطع الدجاج قطعًا صغيرة أيضًا، أو فرم اللحم، ويمكن وضع إضافات اختيارية مثل الذرة والجزر المبشور أو الخضار المشكلة، ونضع البهارات بحسب المعد، ونضع البصل في المقلاة حتى يشقر ينضج، ثم نضع عليه اللحم أو الدجاج، ووضع البهارات عليه مع الملح، ووضع البقدونس والكزبرة، ويكون مفرومًا ناعمًا، ونقطع أطراف التوست، نفردها بالفرادة «المحور»، وتدخن التوست بالجبنة الكريمة، نضع قليلًا من الحشوة في التوست، ونقوم بلف التوست على شكل أسطواني أو بشكل رول، نضع بعدها في البيض والحليب المخفوق، ثم نضعها الفطيرة والتوست في فتات الخبز، ثم تضع القطعة أو الفطيرة في الزيت المغلي، حتى تكون حمراء وترفع من الزيت بعد ذلك وتكون جاهزة للأكل، وبالهناء والعافية.