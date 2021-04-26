شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 سلة غذائية لمستفيدي «البركة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية البركة الخيرية بالدمام أكثر من 1300 سلة غذائية على المستفيدين من الأسر التي تشرف عليها الجمعية وتشمل «فقراء وأيتامًا وأسرًا محتاجة ومطلقات ومعنفات ومن لا عائل لهم»، إضافة إلى مساعدة عدد من الأسر من خارج نطاق الجمعية الجغرافي.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام ومدير مهرجان السلال الرمضانية لهذا العام عبدالرحمن القرني، أنه تم تغليف أكثر من 1300 سلة رمضانية بدعم من رجال الأعمال والميسورين، وتبلغ قيمة السلة 450 ريالًا، لافتًا إلى أن هذا العام شهد مشاركة فريق إثراء التطوعي وبعض الفرق الأخرى من خلال تغليف وتوزيع عدد من السلال.

وذكر أن برنامج السلة الرمضانية يشمل توريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية، يتم اختيارها بعد استبانة احتياجات المستفيدين.