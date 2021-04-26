شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من ارتفاع منحنى كورونا وخطورته على مرضى السكرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية.

وقال، خلال مؤتمره الصحفي، إن الإصابات تسجل ارتفاعا على مستوى العالم، والجهات المعنية في متابعة مستمرة لمواجهة الجائحة بكل السبل، والتي تأتي في مقدمتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.

وأشار «العبدالعالي»، إلى رصد ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن مرضى السكري من بين أكثر الفئات تعرضًا للأزمات الصحية في حال الإصابة بالفيروس، ويجب أن يسارعوا لتلقي اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من المضاعفات الشديدة التي قد تحدث.

سلامة الجميع

وأوضح «العبدالعالي» أن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، بعد أن أوصت اللجان العلمية بإمكانية تلقيهن اللقاح دون خطورة، وهي خطوة هامة نحو أمان وسلامة المجتمع، وعليهن المبادرة بالتسجيل وأخذ موعد لتلقي اللقاحات.

وأكد أن اللقاح مناسب لجميع مراحل الحمل ولا يوجد تعارض بينه وبين حبوب منع الحمل، مشيراً إلى أن الجرعات المعطاة تجاوزت 8.1 مليون جرعة.

وشدد «العبدالعالي» على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية الشخصية والتي تكفل عدم الإصابة، مع تجنب المنشآت والمواقع التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ما يتعلق بتطبيق توكلنا، مجددا التأكيد على أهمية الحصول على اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية.

إصابات جديدة

وأعلن «العبدالعالي»، تسجيل 953 ‏حالة إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 412216 حالة، من بينها 9759 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1246 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 395557 حالة بإضافة 1028 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6900 حالات بإضافة 13 حالات وفاة جديدة.

مخالفات إجراءات الوقاية

إلى ذلك، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 24288 مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8362، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5079، ثم المنطقة الشرقية بـ3072، ومنطقة القصيم بـ1772، ومنطقة الجوف بـ1330، ومنطقة المدينة المنورة بـ1243، ومنطقة عسير بـ810، ومنطقة حائل بـ705، ومنطقة تبوك بـ623 ومنطقة الباحة بـ 534، ومنطقة الحدود الشمالية بـ417، ومنطقة جازان بـ 227 ومنطقة نجران بـ 114. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

لا خطورة على الحوامل من اللقاحات

24288 مخالفة بالمملكة في أسبوع