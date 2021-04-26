شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مركزاً تستقبل كبار السن دون موعد بجازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستقبل مراكز اللقاحات بمنطقة جازان البالغ عددها 13 مركزاً منتشرة في جميع محافظات ومراكز المنطقة بواقع 107 ساعات عمل يومياً المواطنين والمقيمين لمن لديهم موعد مسبق، وكبار السن دون حجز مسبق. ووجهت صحة جازان المراكز التابعة لها باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا دون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بسلاسة. وجدّدت التذكير بالاستفادة من الخدمة التي وفرتها الوزارة، وتشمل إتاحة التطعيم السريع بلقاح كورونا، لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر دون تسجيل أو موعد أو انتظار بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمحافظات ومراكز المنطقة كافة.