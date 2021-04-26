شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة الأكسجين السعودية تصل الهند خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدمت سفارة الهند في الرياض بالشكر للمملكة؛ على أدوارها الإنسانية المتواصلة، وإرسالها 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى نيودلهي؛ لمواجهة تفشي كورونا

بلد معطاء

وقال المسؤول الإعلامي في سفارة الهند عاصم أنور في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الشحنة ستصل إلى الهند في غضون يومين، مؤكدا أن دور المملكة الإنساني غير مستغرب، في ظل متانة العلاقات بين البلدين.

وأضاف إن المملكة بلد معطاء ويقف إلى جانب كافة شعوب العالم وشعب الهند بشكل خاص، وهذه الجهود واللفتات الإنسانية العظيمة أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

تسهيل الإجراءات

وأضاف «أنور»، إن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين أسهمت في تسهيل إجراءات تحرك الشحنة، من خلال تعاون وزارة الصحة والجمارك السعودية، لوصولها إلى الهند، بشكل سريع وسلس، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، أيضا ساهم في انسيابية الإجراءات.

دعم وتعاون

وقال: إنه سيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة «آدني» الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة «لايند» الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي، ستصل في غضون يومين بعد اكتمال جميع الإجراءات.

وكانت السفارة الهندية ذكرت وعبر حسابها في «تويتر»: «خالص شكرنا لوزارة الصحة السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها».