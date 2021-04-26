شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جولة تغلق 87 منشأة بالشرقية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أسفرت 10190 جولة رقابية، و118 جولة مشتركة لأمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق 87 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت أخرى، خلال أسبوع.
وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 18 /4/ 2021م إلى 24 /4/ 2021م، 3459 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940.