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10 آلاف جولة تغلق 87 منشأة بالشرقية في أسبوع

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الدمام - شريف احمد - أسفرت 10190 جولة رقابية، و118 جولة مشتركة لأمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق 87 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس ، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت أخرى، خلال أسبوع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 18 /‏4/‏ 2021م إلى 24 /‏4/‏ 2021م، 3459 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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